Почему казахстанский подросток три года скрывал насилие со стороны брата

Издевательства начались через год после того, как мы попали в семью родного дяди. Тогда брату было всего 11 лет. Один раз после изнасилования он вышел из комнаты и увидел опекунов. Он все им рассказал, но в ответ они избили его и сказали, что у него нет доказательств.