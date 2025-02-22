Daily Mail: ракета Илона Маска упала во двор жителя Польши

На территории Польши упал топливный резервуар ракеты Илона Маска, пишет Daily Mail.
По данным британского издания, часть ракеты рухнула во двор дома Адама Боруцки.
Поляк услышал грохот и вышел во двор. Он увидел возле своего забора «нечто похожее» на обломок ракеты и обратился к сотрудникам экстренных служб.
Польские правоохранители выяснили, что, скорее всего, речь идёт об обломке ракеты Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска.
Пуск данной ракеты был осуществлён с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии в феврале текущего года.
«Мы разбираемся, как объект оказался в этом месте, но главное, что никто не пострадал», — заявили полицейские.
Ранее сообщалось, что делом о падении обломка ракеты занялось космическое агентство Польши.