Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Daily Mail: ракета Илона Маска упала во двор жителя Польши

Пуск ракеты был осуществлён с военно-воздушной базы в Калифорнии.

Источник: Аргументы и факты

На территории Польши упал топливный резервуар ракеты Илона Маска, пишет Daily Mail.

По данным британского издания, часть ракеты рухнула во двор дома Адама Боруцки.

Поляк услышал грохот и вышел во двор. Он увидел возле своего забора «нечто похожее» на обломок ракеты и обратился к сотрудникам экстренных служб.

Польские правоохранители выяснили, что, скорее всего, речь идёт об обломке ракеты Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска.

Пуск данной ракеты был осуществлён с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии в феврале текущего года.

«Мы разбираемся, как объект оказался в этом месте, но главное, что никто не пострадал», — заявили полицейские.

Ранее сообщалось, что делом о падении обломка ракеты занялось космическое агентство Польши.