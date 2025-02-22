Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России в январе зарегистрировали более 460 терактов

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В январе 2025 года в России зарегистрировали 462 преступления террористического характера, на 168,6% больше, чем в январе прошлого года, в их числе 269 терактов, говорится в докладе МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

«В январе 2025 года зарегистрировано 462 преступления террористического характера (+168,6%) и 186 преступлений экстремистской направленности (+102,2%)», — отмечается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В приложенной к отчету таблице отмечается, что за январь 2025 года было зарегистрировано 269 терактов.

«Из общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера 69 (+97,1%) преступлений совершены в текущем году, в том числе: пресечено на стадии приготовления и покушения — 16 (+220,0%); за пределами Российской Федерации — три (-76,9%)», — уточняется в докладе.