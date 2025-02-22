В России в январе зарегистрировали более 460 терактов

«В январе 2025 года зарегистрировано 462 преступления террористического характера (+168,6%) и 186 преступлений экстремистской направленности (+102,2%)», — отмечается в документе, опубликованном на сайте ведомства.
В приложенной к отчету таблице отмечается, что за январь 2025 года было зарегистрировано 269 терактов.
«Из общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера 69 (+97,1%) преступлений совершены в текущем году, в том числе: пресечено на стадии приготовления и покушения — 16 (+220,0%); за пределами Российской Федерации — три (-76,9%)», — уточняется в докладе.