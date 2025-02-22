В уходящем под землю городе Буритикупу в Бразилии объявили режим ЧС

Уточняется, что порядка 1,2 тыс. человек из общей численности населения в 55 тыс. человек рискуют столкнуться с тем, что их дома рухнут, несколько зданий уже разрушены.
«За последние несколько месяцев размеры (воронок. — Ред.) увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись значительно ближе к жилым помещениям», — говорится в чрезвычайном постановлении, изданном городским правительством.
По данным агентства, провалы в грунте являются результатом дождей, которые медленно размывают уязвимую из-за песчаной природы почву, а также сочетания плохо спланированных строительных работ и вырубки лесов.
Министр общественных работ и инженер Лукас Консейсао из Буритикупу сказал, что муниципалитет явно не имеет возможности найти решение для сложной ситуации с провалом грунта.
Фермерский город Коркоран в калифорнийской долине Сан-Хоакин, США, 26 мая 2021 года стал уходить под землю. За 14 лет город в некоторых местах опустился на 3,5 м. По мнению специалистов, причиной стало выдувание земли, которое происходит, когда большое количество воды уходит из подземного грунта, в результате чего нижележащие отложения оседают.