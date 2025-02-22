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В уходящем под землю городе Буритикупу в Бразилии объявили режим ЧС

Город Буритикупу, расположенный на северо-восточной оконечности бразильской Амазонки, медленно поглощается землей. В последние недели огромные воронки глубиной в несколько метров заставили муниципальные власти объявить чрезвычайное положение. Об этом 21 февраля сообщило Reuters.

Источник: AP 2024

Уточняется, что порядка 1,2 тыс. человек из общей численности населения в 55 тыс. человек рискуют столкнуться с тем, что их дома рухнут, несколько зданий уже разрушены.

«За последние несколько месяцев размеры (воронок. — Ред.) увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись значительно ближе к жилым помещениям», — говорится в чрезвычайном постановлении, изданном городским правительством.

По данным агентства, провалы в грунте являются результатом дождей, которые медленно размывают уязвимую из-за песчаной природы почву, а также сочетания плохо спланированных строительных работ и вырубки лесов.

Министр общественных работ и инженер Лукас Консейсао из Буритикупу сказал, что муниципалитет явно не имеет возможности найти решение для сложной ситуации с провалом грунта.

Фермерский город Коркоран в калифорнийской долине Сан-Хоакин, США, 26 мая 2021 года стал уходить под землю. За 14 лет город в некоторых местах опустился на 3,5 м. По мнению специалистов, причиной стало выдувание земли, которое происходит, когда большое количество воды уходит из подземного грунта, в результате чего нижележащие отложения оседают.