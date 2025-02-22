В уходящем под землю городе Буритикупу в Бразилии объявили режим ЧС

Фермерский город Коркоран в калифорнийской долине Сан-Хоакин, США, 26 мая 2021 года стал уходить под землю. За 14 лет город в некоторых местах опустился на 3,5 м. По мнению специалистов, причиной стало выдувание земли, которое происходит, когда большое количество воды уходит из подземного грунта, в результате чего нижележащие отложения оседают.