По делу об убийстве Армена Саркисяна задержали двоих граждан Армении

По его словам, 41-летнего Армана и 61-летнего Грачья взяли под стражу около двух недель назад.
«Мы до конца не знаем, за что задержали брата. Нам удалось с ним связаться, он передал, что его подозревают во взрыве в Москве. Адвоката у него нет», — цитирует родственника RT.
Напомним, взрыв прогремел 3 февраля в элитном ЖК «Алые Паруса», расположенном на северо-западе Москвы. Целью атаки террориста-смертника был глава Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «АрБат» Армен Саркисян. Он получил серьёзные ранения и скончался в больнице. Террорист-смертник также не выжил. Рассматривается версия, согласно которой убийство Саркисяна связано с его деятельностью в табачной сфере.