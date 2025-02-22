Ударивший ножом писателя Салмана Рушди признан виновным

Как передает CNN, суд огласит приговор 23 апреля. Мужчине грозит до 25 лет лишения свободы. Сторона защиты настаивает, что намерение совершить именно убийство доказано не было. «Если вы собираетесь нанести кому-то 10−15 ударов ножом по лицу и шее, очевидно, это может привести к смерти», — сказал в ответ прокурор.
В августе 2022 года лауреат Букеровской премии Салман Рушди читал лекцию в образовательном центре Chautauqua Institution на западе Нью-Йорка. Хади Матар выбежал на сцену и более 10 раз ударил писателя ножом. В результате нападения Рушди ослеп на один глаз.