В Забайкалье водитель без прав и три человека погибли в ДТП

На 124 км федеральной трассы «Чита — Забайкальск» в Карымском районе водитель съехал с проезжей части и наехал на ограждение, в результате аварии погибли четверо человек. Об этом 22 февраля сообщает Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.