В Забайкалье водитель без прав и три человека погибли в ДТП

«Водитель (не имеет прав управления) Nissan Wingroad, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на металлическое барьерное ограждение и опрокидыванием автомобиля», — говорится в заявлении ведомства.
Сообщается, что в аварии погибли 19-летний водитель и три пассажира: 25-летний молодой человек и две девушки 2007 и 2008 года рождения.
В данный момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее, 21 февраля, в Кировской области на трассе Киров — Советск — Яранск произошло столкновение автомобилей, в результате один человек погиб и трое пострадали. Сотрудники полиции проводят проверку инцидента.