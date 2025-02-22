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В Забайкалье водитель без прав и три человека погибли в ДТП

На 124 км федеральной трассы «Чита — Забайкальск» в Карымском районе водитель съехал с проезжей части и наехал на ограждение, в результате аварии погибли четверо человек. Об этом 22 февраля сообщает Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Водитель (не имеет прав управления) Nissan Wingroad, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на металлическое барьерное ограждение и опрокидыванием автомобиля», — говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что в аварии погибли 19-летний водитель и три пассажира: 25-летний молодой человек и две девушки 2007 и 2008 года рождения.

В данный момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее, 21 февраля, в Кировской области на трассе Киров — Советск — Яранск произошло столкновение автомобилей, в результате один человек погиб и трое пострадали. Сотрудники полиции проводят проверку инцидента.