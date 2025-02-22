Двое детей и двое подростков погибли при пожаре в частном доме в селе под Омском

К тому моменту огонь успел распространиться на площади в 64 квадратных метра и охватил почти весь дом. Прибывшие на место пожарные нашли в доме четыре тела. Это были дети 2 и 4 лет, а также два подростка 17 и 19 лет. По предварительным данным МЧС, в момент пожара матери дома не было.