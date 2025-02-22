В Новосибирской области в ДТП с рейсовым автобусом погиб человек

«В результате происшествия водитель автомобиля Toyota скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, мужчина-пассажир 1989 года рождения получил травмы и был доставлен в районную больницу», — говорится в сообщении. Уточняется, что в автобусе находились 13 пассажиров, они не обращались за помощью к медикам.