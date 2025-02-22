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В Новосибирской области в ДТП с рейсовым автобусом погиб человек

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один пострадал в ДТП с участием рейсового автобуса King Long и автомобиля Toyota Cresta в Ордынском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Источник: РИА "Новости"

«В результате происшествия водитель автомобиля Toyota скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, мужчина-пассажир 1989 года рождения получил травмы и был доставлен в районную больницу», — говорится в сообщении. Уточняется, что в автобусе находились 13 пассажиров, они не обращались за помощью к медикам.

ДТП произошло на 94-м километре трассы К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар. Автобус двигался по маршруту Ярково — Новосибирск. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии в рамках доследственной проверки.