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Скончался Дулат Исабеков — известный казахстанский писатель и драматург

Скончался казахстанский писатель, лауреат Государственной премии Казахстана Дулат Исабеков. Об этом 21 февраля на Facebook сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Балаева отметила, что в последнее время, после кончины супруги, писатель находился в угнетенном состоянии.

Уважаемые соотечественники! В связи с кончиной выдающегося казахского писателя, неповторимого мастера слова Дулата ага, выражаю глубокие соболезнования всему казахскому народу. Дулат Исабеков был совестью, гордостью и символом казахской литературы, человеком, который расширил горизонты казахской прозы и драматургии, оставив в литературном мире свой неповторимый след. Его произведения проникли в сознание множества поколений, нашли дорогу к сердцам читателей и стали бесценным достоянием национальной культуры.

отметила Аида Балаева

С его уходом словно ушла целая эпоха. Тем не менее мы верим, что бессмертные произведения писателя будут жить вместе со временем. Его бесценный труд навсегда останется в сердцах народа, а светлый образ и богатое наследие — в памяти поколений. От имени Министерства культуры и информации Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования семье писателя и его близким.

заключила министр

Дулат Исабеков родился в 1942 году в Чимкентской (ныне Туркестанской) области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета.

Работал на казахском радио, в журнале «Жұлдыз», издательствах «Жалын» и «Жазушы», а также в Министерстве культуры Казахстана и казахском телевидении.

По произведениям Исабекова сняты фильмы «Храни свою звезду», «Полынь-трава», «Жизнь».

Лауреат республиканского конкурса за лучшую драматургию (1977), награжден орденами «Құрмет» (2002) и «Достық» II степени (2014).