Скончался Дулат Исабеков — известный казахстанский писатель и драматург

Балаева отметила, что в последнее время, после кончины супруги, писатель находился в угнетенном состоянии.
Уважаемые соотечественники! В связи с кончиной выдающегося казахского писателя, неповторимого мастера слова Дулата ага, выражаю глубокие соболезнования всему казахскому народу. Дулат Исабеков был совестью, гордостью и символом казахской литературы, человеком, который расширил горизонты казахской прозы и драматургии, оставив в литературном мире свой неповторимый след. Его произведения проникли в сознание множества поколений, нашли дорогу к сердцам читателей и стали бесценным достоянием национальной культуры.
С его уходом словно ушла целая эпоха. Тем не менее мы верим, что бессмертные произведения писателя будут жить вместе со временем. Его бесценный труд навсегда останется в сердцах народа, а светлый образ и богатое наследие — в памяти поколений. От имени Министерства культуры и информации Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования семье писателя и его близким.
Дулат Исабеков родился в 1942 году в Чимкентской (ныне Туркестанской) области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета.
Работал на казахском радио, в журнале «Жұлдыз», издательствах «Жалын» и «Жазушы», а также в Министерстве культуры Казахстана и казахском телевидении.
По произведениям Исабекова сняты фильмы «Храни свою звезду», «Полынь-трава», «Жизнь».
Лауреат республиканского конкурса за лучшую драматургию (1977), награжден орденами «Құрмет» (2002) и «Достық» II степени (2014).