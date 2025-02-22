Скончался Дулат Исабеков — известный казахстанский писатель и драматург

С его уходом словно ушла целая эпоха. Тем не менее мы верим, что бессмертные произведения писателя будут жить вместе со временем. Его бесценный труд навсегда останется в сердцах народа, а светлый образ и богатое наследие — в памяти поколений. От имени Министерства культуры и информации Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования семье писателя и его близким.