В США задержали помилованного участника штурма Капитолия

В 2023 году суд признал Энрике Таррио виновным в подготовке штурма Капитолия, подстрекательстве к мятежу и препятствованию утверждения итогов выборов. Сам активист в штурме не участвовал. Энрике Таррио приговорили к 22 годам тюрьмы. Дональд Трамп после вступления в должность президента в 2025 году помиловал его в числе других участников штурма.