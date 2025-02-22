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В США задержали помилованного участника штурма Капитолия

Полиция Вашингтона задержала бывшего руководителя ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио. В 2023 году активиста приговорили к 22 годам лишения свободы, однако в январе 2025-го президент США Дональд Трамп помиловал его.

Источник: Reuters

Как передает NBC News, 21 февраля Энрике Таррио задержали возле здания Капитолия. Полиция сообщила, что он несколько раз ударил женщину, вышедшую на протест. В это время там проходила встреча движения Proud Boys.

Участники Proud Boys вышли к зданию Капитолия, чтобы объявить о планах подать иск к Минюсту США. Они утверждают, что подверглись политическому преследованию со стороны ведомства. Женщина, которую ударил Энрике Таррио, входила в число активистов, пытавшихся помешать проведению встречи движения.

В 2023 году суд признал Энрике Таррио виновным в подготовке штурма Капитолия, подстрекательстве к мятежу и препятствованию утверждения итогов выборов. Сам активист в штурме не участвовал. Энрике Таррио приговорили к 22 годам тюрьмы. Дональд Трамп после вступления в должность президента в 2025 году помиловал его в числе других участников штурма.

Штурм Капитолия произошел в январе 2021 года. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание, чтобы помешать утверждению победы Джо Байдена. Часть участников штурма были осуждены, Энрике Таррио получил наибольший срок.