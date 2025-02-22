Автобус сбил двух школьников в Актау

Как пишет Lada.kz, у одного пострадавшего ребенка диагностирован перелом ноги. Отмечается, что после оказания медицинской помощи его отпустили домой. Второй ребенок получил перелом руки. Издание пишет, что мальчик находится в травматологическом отделении.