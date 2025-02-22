Бастрыкин потребовал доклад о смерти младенца в роддоме Челябинска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал отчет о расследовании уголовного дела о смерти младенца в роддоме Челябинска. Всего лишь через 14 часов после рождения, у малыша остановилось сердце. Пока молодые родители пытаются справиться с горем, следователи пытаются разобраться, кто виноват в гибели новорожденного. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).