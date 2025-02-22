Подросток нашел на улице пистолет и случайно выстрелил в себя

До этого сообщалось, что в Петербурге 16-летний юноша случайно выстрелил себе в живот и попал в больницу. Врачи диагностировали у него пулевое ранение передней брюшной стенки, подростка оставили в стационаре. Его состояние оценили как среднетяжелое.