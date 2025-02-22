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Оружие и боеприпасы изъяли у преступной группы в Карагандинской области

АСТАНА, 22 фев — Sputnik. УБОП при содействии прокуратуры задержал преступную группу в Карагандинской области.

Источник: Polisia.kz

Их подозревают в совершении тяжких преступлений, сообщили в МВД Казахстана.

В отношении них проводится расследование по 18 эпизодам вымогательств, грабежей, мошенничеств и незаконного хранения оружия. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим по данным уголовных делам, свыше 26 млн тенге. В ходе обысковых мероприятий у подозреваемых изъято несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, а также большое количество боеприпасов.

сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс

Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. Они проверяются на причастность к другим аналогичным фактам, отметили в ведомстве.