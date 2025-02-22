Оружие и боеприпасы изъяли у преступной группы в Карагандинской области

В отношении них проводится расследование по 18 эпизодам вымогательств, грабежей, мошенничеств и незаконного хранения оружия. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим по данным уголовных делам, свыше 26 млн тенге. В ходе обысковых мероприятий у подозреваемых изъято несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, а также большое количество боеприпасов.