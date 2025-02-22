Омский школьник решил отомстить однокласснику и «заминировал» магазин

До этого сообщалось, что в Костромской области ссора геймеров закончилась лжеминированиями зданий. Юноша из Ростовской области поссорился в онлайн-игре с другим игроком, который проживает в Костроме. Первый в качестве мести решил «заминировать» несколько зданий от имени обидчика. Он зарегистрировал несколько адресов электронной почты на разных сервисах и разослал в государственные организации и учреждения сообщения о якобы готовящихся актах терроризма.