В Уфе экс-участковый во время задержания забил до смерти мужчину. Случай произошел в декабре 2024 года во время задержания 25-летнего мужчины по подозрению в хранении наркотических средств.
Как сообщает Следком по РБ, бывшему сотруднику правоохранительных органов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 286 УК РФ «превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Решением Советского райсуда его заключили под стражу до 20 марта.
По версии следствия в ходе задержания участковый ударил наркомана в живот. Через некоторое время после случившегося он скончался. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате травмы живота.
«В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователем продолжается сбор доказательственной базы по делу», — пояснили в пресс-службе ведомства.