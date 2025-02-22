Иномарка сгорела в Ростове прошедшей ночью

Прошедшей ночью в Первомайском районе Ростова-на-Дону сгорела иномарка. Это подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Возгорание произошло около 3:59 на Щаденко, 2/256. Горел Volkswagen Polo на 6 кв. метрах. В 4:20 пламя потушили, — рассказали в экстренном ведомстве.
Известно, что на месте происшествия от МЧС работали четыре человека, использовалась одна единица техники. Причину возгорания выясняют.
Ранее в Ростовской области произошли два пожара из-за неисправных печей, погиб мужчина.