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Иномарка сгорела в Ростове прошедшей ночью

На улице Щаденко в Ростове потушили иномарку, выгорело 6 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшей ночью в Первомайском районе Ростова-на-Дону сгорела иномарка. Это подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Возгорание произошло около 3:59 на Щаденко, 2/256. Горел Volkswagen Polo на 6 кв. метрах. В 4:20 пламя потушили, — рассказали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия от МЧС работали четыре человека, использовалась одна единица техники. Причину возгорания выясняют.

Ранее в Ростовской области произошли два пожара из-за неисправных печей, погиб мужчина.