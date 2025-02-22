В Красноярске волонтеры борются за жизнь совы с пробитой головой (видео)

В Красноярске врачи и волонтеры пытаются спасти жизнь сове с пробитой головой. Специалисты предполагают, что она получила травму, когда врезалась в дерево. Фото и видео с израненной птицей появились на странице Центра охраны дикой природы «Инстинкт» в социальных сетях.
Сову с пробитой головой нашли неподалеку от поселка Нижняя Пойма, какое-то время за ней ухаживала местная жительница. Женщина по рекомендациям волонтеров центра делала птице уколы и давала лекарства. Но для того, чтобы окончательно привести пернатую в чувство, необходимо было специальное оборудование, а именно кислородная камера.
В «Инстинкте» начали поиск добровольцев для перевозки совы в Красноярск. Добрые люди забрали ее из Нижней Поймы и привезли в краевую столицу, где сразу же передали специалистам. Сейчас пернатая находится в ветлечебнице, врачи делают всё возможное для того, чтобы спасти птицу. Сову лечат по цене расходников.
В ближайшее время волонтеры из центра охраны дикой природы планируют заказать платную консультацию у московских орнитологов, чтобы увеличить шансы птицы на выздоровление. Для этого они открыли сбор денежных средств.