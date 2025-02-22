В Красноярске волонтеры борются за жизнь совы с пробитой головой (видео)

В «Инстинкте» начали поиск добровольцев для перевозки совы в Красноярск. Добрые люди забрали ее из Нижней Поймы и привезли в краевую столицу, где сразу же передали специалистам. Сейчас пернатая находится в ветлечебнице, врачи делают всё возможное для того, чтобы спасти птицу. Сову лечат по цене расходников.