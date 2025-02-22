Мошенники обманули жителей Красноярского края на 300 млн рублей с начала года

Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, уровень раскрываемости таких преступлений составляет всего 15,8%. Из 146 зарегистрированных случаев раскрыто лишь небольшое количество. В суды Красноярского края было направлено 10 уголовных дел, связанных с мошенничеством.
Прокуратура призывает граждан быть внимательными и бдительными, так как методы обмана становятся всё более изощрёнными.
Ранее рассказывали, что мошенники атакуют пассажиров аэропорта Красноярск через фальшивые Wi-Fi сети.