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Мошенники обманули жителей Красноярского края на 300 млн рублей с начала года

С начала 2025 года мошеннические схемы привели к ущербу в размере 279 миллионов 815 тысяч 946 рублей для 1161 жителя Красноярского края.

Источник: Freepik

Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, уровень раскрываемости таких преступлений составляет всего 15,8%. Из 146 зарегистрированных случаев раскрыто лишь небольшое количество. В суды Красноярского края было направлено 10 уголовных дел, связанных с мошенничеством.

Прокуратура призывает граждан быть внимательными и бдительными, так как методы обмана становятся всё более изощрёнными.

Ранее рассказывали, что мошенники атакуют пассажиров аэропорта Красноярск через фальшивые Wi-Fi сети.