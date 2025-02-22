В Минске женщина-водитель Dongfeng врезалась в пассажирский автобус на встречке

Согласно предварительной информации, 21 февраля примерно в 19.40 25-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Dongfeng, ехала по улице Рафиева. В момент поворота направо на улицу Слободскую она выехала на полосу встречного движения, где врезалась в двигавшийся во встречном направлении пассажирский автобус.