В Минске женщина-водитель Dongfeng врезалась в пассажирский автобус на встречке. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительной информации, 21 февраля примерно в 19.40 25-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Dongfeng, ехала по улице Рафиева. В момент поворота направо на улицу Слободскую она выехала на полосу встречного движения, где врезалась в двигавшийся во встречном направлении пассажирский автобус.
В ГАИ отметили, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, у транспортных средств — механические повреждения.