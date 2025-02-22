Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске женщина-водитель Dongfeng врезалась в пассажирский автобус на встречке

ДТП с автомобилем Dongfeng и пассажирским автобусом случилось в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске женщина-водитель Dongfeng врезалась в пассажирский автобус на встречке. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительной информации, 21 февраля примерно в 19.40 25-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Dongfeng, ехала по улице Рафиева. В момент поворота направо на улицу Слободскую она выехала на полосу встречного движения, где врезалась в двигавшийся во встречном направлении пассажирский автобус.

В ГАИ отметили, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, у транспортных средств — механические повреждения.