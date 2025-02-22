Глава СКР Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьника в Перми

Речь идет об избиении, которое произошло возле лицея № 3 вечером 20 февраля. Один из подростков под гул малолетних друзей повалил 15-летнего школьника на снег и избил. После этого избитого мальчика поставили на колени, заставили просить прощения у девочки-подростка.