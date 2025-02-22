Глава СКР Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьника в Перми

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об избиении 15-летнего мальчика в Перми.
Речь идет об избиении, которое произошло возле лицея № 3 вечером 20 февраля. Один из подростков под гул малолетних друзей повалил 15-летнего школьника на снег и избил. После этого избитого мальчика поставили на колени, заставили просить прощения у девочки-подростка.
— Прости меня, пожалуйста, я больше так не буду, я поступил ужасно, — говорит на камеру избитый мальчик.
После того как запись попала в соцсети, полицейские начали проверку, затем подключились следователи и возбудили уголовное дело по статье «побои».
— Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, допрашиваются очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.