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Косуля пыталась зайти в гимназию Комсомольска-на-Амуре и сломала ногу

Животное не смогло встать самостоятельно, и сотрудникам учебного заведения пришлось вызвать спецслужбы.

Источник: Freepik

В Комсомольске-на-Амуре косуля проникла на территорию гимназии и получила травму. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел рано утром 22 февраля на территории гимназии № 9. Косуля попыталась перепрыгнуть двухметровый забор, но неудачно приземлилась и повредила ногу. Животное не смогло встать самостоятельно, и сотрудникам учебного заведения пришлось вызвать спецслужбы.

Помощь оказали представители ГО и ЧС, которые забрали лесную гостью с Октябрьского проспекта. По данным Amur Mash, следы косули обнаружены в районе набережной, примерно в полутора километрах от гимназии — вероятно, она попала в город, перейдя по льду Амура.

флора и фауна