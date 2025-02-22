Косуля пыталась зайти в гимназию Комсомольска-на-Амуре и сломала ногу

В Комсомольске-на-Амуре косуля проникла на территорию гимназии и получила травму. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошел рано утром 22 февраля на территории гимназии № 9. Косуля попыталась перепрыгнуть двухметровый забор, но неудачно приземлилась и повредила ногу. Животное не смогло встать самостоятельно, и сотрудникам учебного заведения пришлось вызвать спецслужбы.
Помощь оказали представители ГО и ЧС, которые забрали лесную гостью с Октябрьского проспекта. По данным Amur Mash, следы косули обнаружены в районе набережной, примерно в полутора километрах от гимназии — вероятно, она попала в город, перейдя по льду Амура.