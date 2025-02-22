Косуля пыталась зайти в гимназию Комсомольска-на-Амуре и сломала ногу

Помощь оказали представители ГО и ЧС, которые забрали лесную гостью с Октябрьского проспекта. По данным Amur Mash, следы косули обнаружены в районе набережной, примерно в полутора километрах от гимназии — вероятно, она попала в город, перейдя по льду Амура.