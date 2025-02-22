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Марихуану в доме хранил житель области Абай

890,05 грамма высушенной марихуаны нашли полицейские у 46-летнего жителя села Канонерка области Абай, сообщает Zakon.kz.

Источник: ДП Абайской области

Как сообщает ДП региона, при проведении обыска у мужчины во внутреннем кармане его куртки был обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета со специфическим запахом. В наружном кармане также были найдены россыпи аналогичного вещества.

Дополнительно при обыске территории домовладения в хозяйственной постройке был найден еще один бумажный сверток с темно-зеленым веществом. В другой постройке — россыпь вещества растительного происхождения. В доме, в погребе под полом, обнаружены две стеклянные банки объемом по 0,5 л, заполненные тем же веществом.

В отношении подозреваемого по данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый находится под обязательством о явке.