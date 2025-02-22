Марихуану в доме хранил житель области Абай

Дополнительно при обыске территории домовладения в хозяйственной постройке был найден еще один бумажный сверток с темно-зеленым веществом. В другой постройке — россыпь вещества растительного происхождения. В доме, в погребе под полом, обнаружены две стеклянные банки объемом по 0,5 л, заполненные тем же веществом.