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Пожар на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону локализовали

Распространение пламени на складе в Ростове остановили, тушение продолжается.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожар на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону локализовали на площади в 1800 кв. метров. Тушение продолжается, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области,

По данным ведомства, локализацию горения зафиксировали в 9:35.

Напомним, пожарных на Доватора, 148 «г» вызвали около 08:26 утра 22 февраля. Оперативно от МЧС на месте происшествия задействовали 45 человек и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что огнем охвачено 1500 кв. метров, но угрозы распространения огня на соседние строения нет.

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