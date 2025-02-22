Пожар на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону локализовали на площади в 1800 кв. метров. Тушение продолжается, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области,
По данным ведомства, локализацию горения зафиксировали в 9:35.
Напомним, пожарных на Доватора, 148 «г» вызвали около 08:26 утра 22 февраля. Оперативно от МЧС на месте происшествия задействовали 45 человек и 13 единиц техники.
Ранее сообщалось о том, что огнем охвачено 1500 кв. метров, но угрозы распространения огня на соседние строения нет.