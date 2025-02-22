СК назвал две возможные причины страшного пожара в частном доме под Омском

Пожар в частном доме в селе Ильчевка произошел ранним утром 22 февраля. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме тела 2-летней и 4-летней сестер, их 17-летней тети и ее 19-летнего знакомого. В момент пожара 22-летней матери девочек не было. Семья стояла на учете как неблагополучная.