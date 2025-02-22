СК назвал две возможные причины страшного пожара в частном доме под Омском

СУ СК РФ по Омской области озвучило две возможные причины пожара в частном доме в селе Ильчевка Москаленского района, в котором погибли двое малолетних сестер и двое подростков, в том числе тетя девочек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно первой версии, пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты. На это может указывать тот факт, что очаг возгорания находился на веранде. Вторая предварительная причина случившегося — короткое замыкание электропроводки.
«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, назначенной следователем», — отметили в ведомстве.
Пожар в частном доме в селе Ильчевка произошел ранним утром 22 февраля. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме тела 2-летней и 4-летней сестер, их 17-летней тети и ее 19-летнего знакомого. В момент пожара 22-летней матери девочек не было. Семья стояла на учете как неблагополучная.
Следователи завели уголовное дело о причинении по неосторожности смерти двум более лицам.