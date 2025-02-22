В Петербурге пьяные жители устроили стрельбу в магазине

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных при отказе им в продаже алкогольной продукции произвели пять выстрелов в воздух из пневматического оружия, после чего ударили 22-летнего грузчика и распылили в ему в лицо содержимое перцового баллончика, и скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.