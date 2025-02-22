Мужчину разыскивают в Иркутском районе с прошлогодней весны

Сотрудники полиции продолжают розыск 43-летнего Алексея Колмоченко в Иркутском районе. Мужчина ушел из дома в марте 2024 года в селе Урик. До настоящего времени о нем ничего не известно, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.