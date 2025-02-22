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Мужчину разыскивают в Иркутском районе с прошлогодней весны

Известно, что пропавший ведет скитальческий образ жизни.

Источник: Соцсети

Сотрудники полиции продолжают розыск 43-летнего Алексея Колмоченко в Иркутском районе. Мужчина ушел из дома в марте 2024 года в селе Урик. До настоящего времени о нем ничего не известно, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Мужчина ведет скитальческий образ жизни. Может находиться в Усть-Кутском районе и подрабатывать дворником, подсобным рабочим или на пилорамах.

На вид пропавшему 40−45 лет, худощавого телосложения, рост около 170−180 см. У мужчины карие глаза, темно-русые волосы. Особая примета: на правой руке отсутствуют три пальца.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться по телефонам: 8 (902) 540−24−36, 8 (3952) 21−26−26 или 02 (102 — с любого оператора сотовой связи).