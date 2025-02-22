В Уссурийске два судимых родственника устроили стрельбу на улице

Два жителя Уссурийска устроили стрельбу прямо во дворе жилого дома. Хулиганами оказались братья, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Встревоженные жители с трудом дозвонились до полиции, которая отреагировала после появления видео со стрельбой в соцсетях. Правоохранители задержали обоих и изъяли предмет, из которого производились выстрелы, сообщает ИА PrimaMedia.
Информация о стрельбе по улице Блюхера в Уссурийске с видео разошлась по местным соцсетям. Граждане, обратившиеся к блогерам, просили помощи, потому что, по их словам, «звонили в полицию, обращались с сообщением, если дозванивались, но наряд так и не приехал».
По словам полиции, они выехали на место происшествия незамедлительно после того, как в дежурную часть поступило сообщение о звуках выстрелов возле подъезда жилого дома.
«Полицейскими установлены личности граждан, причастных к инциденту. Ими оказались двое ранее судимых братьев в возрасте 21 и 26 лет, проживающих в этом же доме. Предмет, из которого производились выстрелы, полицейские изъяли и направили на исследование», — говорится в сообщении УМВД по Приморскому краю.
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что в Приморье наблюдается жесточайший кадровый дефицит в УМВД, а дозвониться по номерам экстренных служб в полицию крайне затруднительно. Эти проблемы обсуждали на заседании комитета Заксобрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. Но органы внутренних дел оперативно реагируют на публикации в соцсетях.