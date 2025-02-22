В Уссурийске два судимых родственника устроили стрельбу на улице

Информация о стрельбе по улице Блюхера в Уссурийске с видео разошлась по местным соцсетям. Граждане, обратившиеся к блогерам, просили помощи, потому что, по их словам, «звонили в полицию, обращались с сообщением, если дозванивались, но наряд так и не приехал».