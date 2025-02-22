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Появились фотографии с места пожара на складе в Ростове-на-Дону

Спасатели поделились фотографиями пожара на складе с макулатурой в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Фотографии с места пожара на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону распространили спасатели утром 22 февраля.

На снимках видно, что от склада поднимается густой черно-серый дым. Также заметны повреждения в конструкции постройки.

При пожаре частично обрушилась кровля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что возгорание смогли локализовать на площади в 1800 кв. метров, но к этому моменту частично обрушилась кровля.

Добавим, пожар тушат на Доватора, 148 «г». Известно. Что от МЧС на месте происшествия работают 45 человек, используется 13 единиц техники.

Сейчас тушение продолжается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.