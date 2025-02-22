Платформа грузового поезда сошла с рельсов в Новосибирской области

Инцидент произошел на станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги ночью 22 февраля.
По данным пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, в результате происшествия никто не пострадал. Движение поездов осуществляется в штатном режиме, задержек в расписании нет. На месте аварии работали специалисты восстановительного поезда, которые устранили последствия схода платформы.
Причины произошедшего все еще устанавливаются. Ранее мы писали, под Новосибирском грузовой поезд сбил сибирячку, стоявшую на перроне.
Екатерина Павлюх.