Платформа грузового поезда сошла с рельсов в Новосибирской области

По данным пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, в результате происшествия никто не пострадал. Движение поездов осуществляется в штатном режиме, задержек в расписании нет. На месте аварии работали специалисты восстановительного поезда, которые устранили последствия схода платформы.