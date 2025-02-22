Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону начали проверку в связи с пожаром на складе с макулатурой в Советском районе города. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
— Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, будет дана оценка действиям уполномоченных органов, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
При выявлении нарушений примут меры реагирования.
Напомним, горение на Доватора, 148 «г» происходит с 08:26 утра 22 февраля. По последним данным, пламя локализовали на площади в 1800 кв. метров, к этому моменту произошло частичное обрушение кровли склада. Сейчас тушение продолжается.