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Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Ростове-на-Дону

Представители прокуратуры начали выяснять обстоятельства пожара на складе в Ростове-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали проверку в связи с пожаром на складе с макулатурой в Советском районе города. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

— Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, будет дана оценка действиям уполномоченных органов, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

При выявлении нарушений примут меры реагирования.

Напомним, горение на Доватора, 148 «г» происходит с 08:26 утра 22 февраля. По последним данным, пламя локализовали на площади в 1800 кв. метров, к этому моменту произошло частичное обрушение кровли склада. Сейчас тушение продолжается.