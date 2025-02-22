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Видео из салона автобуса в момент ДТП в Астане появилось в сети

АСТАНА, 22 фев — Sputnik. В сети опубликовали видео из салона пассажирского автобуса, в момент ДТП в Астане.

Источник: Telegram-канал Astanovka98

Все произошло накануне, около 21:00 21 февраля. Водитель маршрутного автобуса № 70, ехавшего по улице Бараева в сторону проспекта Кабанбай батыра, не справился с управлением и совершил наезд на столб освещения.

В салоне автобуса были 25 человек, позже в полиции дали комментарий:

В результате ДТП водитель и несколько пассажиров получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

сообщили в департаменте

Водителя зажало и он не смог самостоятельно выбраться. Спасатели при помощи гидравлических инструментов освободили его из кабины автобуса.

На месте происшествия работали бригады скорой помощи, которые доставили всех пострадавших в многопрофильную городскую больницу.

Между тем, в управлении здравоохранения отметили, что среди пострадавших не было детей и беременных.