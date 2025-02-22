Белорус может сесть на шесть лет из-за дорогих духов из Европы

В ГТК заметили, что в момент проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками таможни была установлена вся цепочка действий злоумышленников. Так, из Европы парфюмерная вода ввозилась по стоимости в пять раз ниже реальной. Из-за этого бюджету ЕАЭС был причинен ущерб в размере примерно 450 тысяч долларов. Говорится, что в Беларуси и России в магазинах организаторы, они же учредители частных фирм, продавали парфюм по максимальной цене.