Белорус может сесть на шесть лет из-за дорогих духов из Европы. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Согласно данным, по предварительному сговору группа лиц (речь идет про трех граждан Беларуси и России), организовала и на протяжении двух лет смогла осуществить незаконное перемещение на территорию ЕАЭС «нишевой» парфюмерии премиальных торговых марок.
«Сумма такой продукции достигла более 2 млн. долларов США», — сказано в сообщении.
В ГТК заметили, что в момент проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками таможни была установлена вся цепочка действий злоумышленников. Так, из Европы парфюмерная вода ввозилась по стоимости в пять раз ниже реальной. Из-за этого бюджету ЕАЭС был причинен ущерб в размере примерно 450 тысяч долларов. Говорится, что в Беларуси и России в магазинах организаторы, они же учредители частных фирм, продавали парфюм по максимальной цене.
Таможня Беларуси раскрыла схему ввоза дорогих духов из Европы по заниженной в пять раз стоимости. Фото: customs.gov.by.
«За единицу товара объемом 100 мл стоимость доходила до 2,5 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.
При проведении неотложных следственных действий у фигурантов изъяли более 80 тысяч долларов, а также более 8000 флаконов с парфюмерией. В таможенном комитете уточнили, что за уклонение от уплаты платежей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, таможня завела уголовное дело по части 2 статьи 231 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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