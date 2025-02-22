В Уфе спасли запертых в квартире маленьких детей

Двухлетний и восьмимесячные дети остались одни в запертой квартире в Уфе. Их мама решила сходить за молоком и отлучилась в магазин, а когда пришла поняла, что старший ребенок закрыл замок-ночник.
Женщина сразу же вызвала спасателей и попросила помочь вскрыть квартиру. Прибывшие на место сотрудники УГЗ Уфы, зайдя в помещение, почувствовали запах гари. Оказалось, что двухлетний малых включил плиту и на ней подгорела еда.
— Специалисты быстро вскрыли дверь. К счастью, дети не пострадали, — прокомментировали в УГЗ.
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