Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе спасли запертых в квартире маленьких детей

Двух малышей в Уфе вызволили из запертой квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Двухлетний и восьмимесячные дети остались одни в запертой квартире в Уфе. Их мама решила сходить за молоком и отлучилась в магазин, а когда пришла поняла, что старший ребенок закрыл замок-ночник.

Женщина сразу же вызвала спасателей и попросила помочь вскрыть квартиру. Прибывшие на место сотрудники УГЗ Уфы, зайдя в помещение, почувствовали запах гари. Оказалось, что двухлетний малых включил плиту и на ней подгорела еда.

— Специалисты быстро вскрыли дверь. К счастью, дети не пострадали, — прокомментировали в УГЗ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.