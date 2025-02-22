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В Новосибирской области суд рассмотрит дело о контрабанде налички

У мужчины в ручной клади оказалось более 3 млн рублей в иностранной и российской валюте.

Источник: Reuters

В Обском суде Новосибирской области рассмотрят уголовное дело в отношении 38-летнего иностранца. Его обвиняют в контрабанде налички в крупном размере (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ). Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года обвиняемый собирался вылететь из России, но не подал декларацию о наличии у него денежных средств, утаив тот факт, что у него в ручной клади более 3 млн рублей в иностранной и российской валюте.

Также в ноябре 2024 года в новосибирском аэропорту Толмачево таможенники пресекли незаконный вывоз более 32 тыс. долларов за границу.

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