В Новосибирской области суд рассмотрит дело о контрабанде налички

В Обском суде Новосибирской области рассмотрят уголовное дело в отношении 38-летнего иностранца. Его обвиняют в контрабанде налички в крупном размере (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ). Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, в ноябре прошлого года обвиняемый собирался вылететь из России, но не подал декларацию о наличии у него денежных средств, утаив тот факт, что у него в ручной клади более 3 млн рублей в иностранной и российской валюте.
Также в ноябре 2024 года в новосибирском аэропорту Толмачево таможенники пресекли незаконный вывоз более 32 тыс. долларов за границу.