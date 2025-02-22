В Беларуси подросток после ссоры с девушкой устроил дебош в поезде и автобусе

Сообщается, что 21 февраля в Орше двое 17-летних жителей Толочина решили отпраздновать день рождения одного из них. Несовершеннолетние купили алкоголь, выпив его в подъезде многоэтажки. После этого они поехали домой на поезде. В какой-то момент один из подростков решил позвонить своей девушке, но разговор не получился — на почве ревности они поругались.