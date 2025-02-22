В Беларуси подросток после ссоры с девушкой устроил дебош в поезде и автобусе

В Беларуси подросток после ссоры с девушкой устроил дебош в поезде. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
Сообщается, что 21 февраля в Орше двое 17-летних жителей Толочина решили отпраздновать день рождения одного из них. Несовершеннолетние купили алкоголь, выпив его в подъезде многоэтажки. После этого они поехали домой на поезде. В какой-то момент один из подростков решил позвонить своей девушке, но разговор не получился — на почве ревности они поругались.
Говорится, что, подъезжая к Толочину, несовершеннолетний ударил кулаком по стеклу раздвижной двери тамбура, но на этом все не закончилось. Пьяные подростки вышли из поезда и пошли на автобус. Поругавшийся с девушкой начал ходить по салону транспортного средства, ругаться матом и снимать с панелей вместе с приятелем молотки, которые предназначены для аварийного разбития стекла.
Водитель автобуса вышел в салон, чтобы успокоить подростков, но они смогли открыть силой входные двери и убежать. Фигурантов задержали сотрудники милиции. В отношении несовершеннолетних составлен административный протокол за дебош в автобусе. По ситуации с поездом проводится проверка.
Ранее в Минске 15-летний подросток после отказа девушки попытался ее опорочить и попал в милицию: «Критично воспринял отказ девушки и решил ее наказать».
Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать во Вселенскую Родительскую субботу 22 февраля, которую называют Мясопустная.