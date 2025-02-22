Блогера-вымогателя задержали в Костанайской области

Используя шантаж и угрозы опубликования компрометирующего материала в соцсетях, он вымогал у предпринимателя деньги в особо крупном размере. В ходе проведенных оперативных мероприятий, при координации прокуратуры, блогер задержан с поличным сотрудниками отдела полиции Карабалыкского района.