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Блогера-вымогателя задержали в Костанайской области

АСТАНА, 22 фев — Sputnik. Блогера-вымогателя задержали в Карабалыке Костанайской области, сообщили в МВД.

Источник: Polisia.kz

Он признан подозреваемым по уголовному делу.

Используя шантаж и угрозы опубликования компрометирующего материала в соцсетях, он вымогал у предпринимателя деньги в особо крупном размере. В ходе проведенных оперативных мероприятий, при координации прокуратуры, блогер задержан с поличным сотрудниками отдела полиции Карабалыкского района.

сообщил в полиции

В ходе обыска у него изъяли 15 миллионов тенге (29,8 тысяч долларов), по факту вымогательства начато досудебное расследование, отметили в ведомстве. Подозреваемый водворен в ИВС.