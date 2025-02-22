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Житель Омской области отдал 11 тысяч за несуществующие дрова

Сельчанин поверил рекламе в соцсети и стал жертвой мошенников.
Источник: Комсомольская правда

Житель Полтавского района отдал 11 тысяч рублей за дрова, но остался и без дров, и без денег. Подробности нового эпизода мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Недавно 37-летний сельчанин увидел в группе в одной из соцсетей объявление о продаже дров. Он заинтересовался и написал по указанному номеру. Через некоторое время мужчине перезвонили. Звонивший рассказал об условиях уточнил и детали заказа.

Потерпевший отдал за заказ суммарно 11 тысяч рублей: 9,5 тысячи рублей стоили дрова, 1,5 тысячи рублей — доставка.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Вскоре наступил день доставки, но дрова так и не привезли. Сельчанин пытался связаться с продавцом, но тот перестал выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Полицейские сейчас выясняют обстоятельства преступления, заведено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее «КП Омск» сообщала, что три омички поверили сомнительной рекламе и потеряли более миллиона рублей.