Пьяный водитель врезался в две легковушки и грузовик на трассе около Розы

Утром 22 февраля на трассе А-310 рядом с поселком Роза в сторону Троицка пьяный 42-летний водитель Kia Sorento устроил лобовое ДТП с двумя иномарками и грузовиком. Пострадало два человека, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
Авария случилась около 4 часов утра. Пьяный виновник ДТП выехал с территории кафе «Родник» на встречную полосу и поехал налево, хотя по правилам можно было только направо, cообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Далее он столкнулся с Volkswagen Tiguan, грузовиком Iveco и Hyundai Sonata. За рулем немецкой иномарки находился 41-летний водитель, грузовиком управлял мужчина 46 лет, а Hyundai — 47 лет.
Медосвидетельствование показало, что мужчина за рулем Kia был пьян. На него составили административный протокол. В результате ДТП пострадали водитель Tiguan и его 39-летний пассажир. Их доставили в больницу.
Из-за аварии движение на трассе А-310 в сторону Троицка перекрыли до 6:23 утра, добавили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».