Пьяный водитель врезался в две легковушки и грузовик на трассе около Розы

Авария случилась около 4 часов утра. Пьяный виновник ДТП выехал с территории кафе «Родник» на встречную полосу и поехал налево, хотя по правилам можно было только направо, cообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Далее он столкнулся с Volkswagen Tiguan, грузовиком Iveco и Hyundai Sonata. За рулем немецкой иномарки находился 41-летний водитель, грузовиком управлял мужчина 46 лет, а Hyundai — 47 лет.