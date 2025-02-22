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В Дзержинском районе Новосибирска произошла авария с автобетоносмесителем

Пробка образовалась в обе стороны на Есенина.

Источник: Соцсети

В Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с автобетоносмесителем.

«На Есенина, 12/1, водитель автобетоносмесителя Shacman, вероятно, не увидел кроссовер, вклинившийся справа, и при повороте притёр ему левую бочину», — сообщает очевидец в паблике АСТ-54.

Дорога в обе стороны оказалась полностью заблокирована. Встречный автобус не успел проехать, за ним еще десятки машин.

«Ну и ну! Сочувствую всем, кто попал в эту пробку», — пишут интернет-пользователи.

«Не хотелось бы сейчас там оказаться», — добавляют другие.

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