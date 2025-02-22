В Дзержинском районе Новосибирска произошла авария с автобетоносмесителем

В Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с автобетоносмесителем.
«На Есенина, 12/1, водитель автобетоносмесителя Shacman, вероятно, не увидел кроссовер, вклинившийся справа, и при повороте притёр ему левую бочину», — сообщает очевидец в паблике АСТ-54.
Дорога в обе стороны оказалась полностью заблокирована. Встречный автобус не успел проехать, за ним еще десятки машин.
«Ну и ну! Сочувствую всем, кто попал в эту пробку», — пишут интернет-пользователи.
«Не хотелось бы сейчас там оказаться», — добавляют другие.
Ранее Сиб.фм писал о введении новых правил весенней охоты в Новосибирской области.