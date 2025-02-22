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В Башкирии завершились поиски пропавшего 32-летнего уфимца

В Уфе найден живым пропавший 32-летний Иван Кузьменко.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе свернули поиски 32-летнего Ивана Кузьменко. Напомним, мужчина пропал 16 февраля. Он ушел из дома, но так и не вернулся.

Практически целую неделю семья уфимца пыталась выйти с ним на связь и узнать о его судьбе. К счастью, все завершилось благополучно.

— Найден. Жив, — написали в социальных ДПСО «Барс».

Где все это время был житель Уфы, не раскрывается.

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