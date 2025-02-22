В Приморье трое детей пострадали в ДТП

«Установлено, что 33-летний водитель автомашины “Субару Форестер”, двигаясь со стороны Рудной Пристани в направлении Дальнегорска, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием … Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. 8-летний ребенок, мальчик 13 лет и девочка 13 лет получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.