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В Приморье трое детей пострадали в ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 22 фев — РИА Новости. Три ребенка и мужчина получили травмы и госпитализированы в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Приморье, сообщает краевая полиция.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло на 395 километре автодороги «Осиновка — Рудная Пристань».

«Установлено, что 33-летний водитель автомашины “Субару Форестер”, двигаясь со стороны Рудной Пристани в направлении Дальнегорска, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием … Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. 8-летний ребенок, мальчик 13 лет и девочка 13 лет получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавшего мужчины нет водительского удостоверения, в 2024 году он привлекался к административной ответственности за вождение без прав в нетрезвом виде.

По факту происшествия проводится проверка.