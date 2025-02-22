В Башкирии зафиксирован рост выявляемости онкозаболеваний

В Башкирии стали чаще выявлять рак. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. В ведомстве отметили, что на рост выявляемости онкозаболеваний повлияло появление новых медучреждений с лицензиями по эндоскопии.
Так, один из них находится в Баймаке. За полгода в медучреждении провели 305 эндоскопических исследований, из них 210 эзофагогастроскопий и 95 колоноскопий. В 24 образцах были найдены злокачественные образования, еще у 56 пациентов нашли доброкачественные опухоли.
— Все пациенты направлены для дальнейшего дообследования и получения специализированного лечения в профильные учреждения, — рассказал главный врач клиники Ильфат Мухамедьяров.
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