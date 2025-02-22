В Пермском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие

ПЕРМЬ, 22 фев — РИА Новости. Два человека погибли и четыре человека пострадали на трассе Оса — Чернушка при столкновении автобуса и автомобиля «Лада Ларгус», сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.
По данным ведомства, на трассе Оса — Чернушка автомобиль «Лада Ларгус» при выезде со второстепенной дороги не пропустил автобус «Симаз», который ехал из Чайковского в сторону Кукуштана.
«В результате ДТП погиб водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля. Кроме того, четыре пассажира “Лады” госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас по факту ДТП проводится проверка.