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В Пермском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие

В Пермском крае два человека погибли при столкновении автобуса с машиной.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 22 фев — РИА Новости. Два человека погибли и четыре человека пострадали на трассе Оса — Чернушка при столкновении автобуса и автомобиля «Лада Ларгус», сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.

Источник: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю

По данным ведомства, на трассе Оса — Чернушка автомобиль «Лада Ларгус» при выезде со второстепенной дороги не пропустил автобус «Симаз», который ехал из Чайковского в сторону Кукуштана.

«В результате ДТП погиб водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля. Кроме того, четыре пассажира “Лады” госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас по факту ДТП проводится проверка.