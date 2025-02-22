Был уральским богатырем: в Башкирии скоропостижно скончался известный спортсмен

В Башкирии умер 45-летний Ринат Кабиров. Мужчина был известным в республике пауэрлифтером, а среди спортсменов его звали уральским богатырем. О смерти одного из сильнейших жителей Башкирии рассказали его коллеги.
— 19 февраля не стало одного из сильнейших спортсменов республики, ветерана башкирского жима лежа. На момент ухода из жизни Ринату было 45 лет, причиной смерти стал обширный инфаркт, — рассказал Салават Масягутов.
Прощание с Ринатом Кабировым состоится 24 февраля. Его похоронят на кладбище города Ялты.
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