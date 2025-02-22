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Под Волгоградом потушили пожар на Волжской птицефабрике

В гараже предприятия сгорели 4 автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области ранним утром 22 февраля вспыхнул крупный пожар на предприятии «Птицефабрика Волжская». В МЧС сообщение о возгорании в Среднеахтубинском районе поступило в 5.53 утра, на место выехали несколько пожарных расчетов. Как выяснилось, горел гараж птицефабрики, пламя охватило кровлю здания площадью 600 квадратных метров и 4 автобуса внутри.

Как сообщили в ГУ МЧС по волгоградской области, при пожаре никто не пострадал. Его причина пока не установлена, ее озвучат после экспертизы пожарной лаборатории. В местных пабликах обсуждают, что в одном из автомобилей мог взорваться газовый баллон. Официально это пока не подтвердили.

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