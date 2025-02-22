Под Волгоградом потушили пожар на Волжской птицефабрике

Как сообщили в ГУ МЧС по волгоградской области, при пожаре никто не пострадал. Его причина пока не установлена, ее озвучат после экспертизы пожарной лаборатории. В местных пабликах обсуждают, что в одном из автомобилей мог взорваться газовый баллон. Официально это пока не подтвердили.