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Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Астане

В управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом, который накануне вечером врезался в столб, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: pexels.com

Как сообщили в УОЗ Астаны, 21 февраля в результате столкновения автобуса со столбом в многопрофильную городскую больницу № 1 поступило 15 человек, четверым из которых понадобилась операция.

«В результате осмотра 8 человек были отпущены домой на амбулаторное лечение с рекомендациями врачей. 7 пациентов были госпитализированы для проведения дальнейшего лечения, 4 из них были прооперированы. Все пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением, необходимое лечение получают в полном объеме», — сообщили в ведомстве.