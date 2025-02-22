Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Астане

«В результате осмотра 8 человек были отпущены домой на амбулаторное лечение с рекомендациями врачей. 7 пациентов были госпитализированы для проведения дальнейшего лечения, 4 из них были прооперированы. Все пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением, необходимое лечение получают в полном объеме», — сообщили в ведомстве.