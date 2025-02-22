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В Минске Lexus после ДТП отбросило в столб: пострадал водитель

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Сморговском тракте около 11.30 произошло ДТП, в котором пострадал водитель автомобиля Lexus. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, сегодня около 11.30 40-летняя водитель автомобиля Audi, двигаясь по Сморговскому тракту, при проезде нерегулируемого обозначенного перекрестка с ул. Щедрина не предоставила преимущество автомобилю Lexus, двигавшемуся по главной дороге, и совершила с ним столкновение. От удара автомобиль Lexus отбросило за пределы проезжей части, где он совершил наезд на столб. Водитель автомобиля Lexus доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.