В Минске Lexus после ДТП отбросило в столб: пострадал водитель

По предварительной информации, сегодня около 11.30 40-летняя водитель автомобиля Audi, двигаясь по Сморговскому тракту, при проезде нерегулируемого обозначенного перекрестка с ул. Щедрина не предоставила преимущество автомобилю Lexus, двигавшемуся по главной дороге, и совершила с ним столкновение. От удара автомобиль Lexus отбросило за пределы проезжей части, где он совершил наезд на столб. Водитель автомобиля Lexus доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.