Пожилые супруги погибли при пожаре в Воронежской области

Сообщение о пожаре спасателям поступило в восемь часов утра. Горел частный дом на улице Кирова, огонь успел повредить мебель на трех квадратных метрах и 30 квадратных метров потолка, который поплавился от нагрева. Ликвидировали пожар буквально через 8 минут, но, к сожалению, пожилые жильцы к тому времени погибли. В СУ СК по Воронежской области рассказали, что погибшему мужчине был 81 год, его жене — 82 года. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Выдвинута версия о неосторожном обращении с огнем при курении.