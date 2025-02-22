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Пожилые супруги погибли при пожаре в Воронежской области

Трагедия произошла в Бутурлиновке сегодня утром, 22 февраля. По основной версии, причиной стало неосторожное курение.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в восемь часов утра. Горел частный дом на улице Кирова, огонь успел повредить мебель на трех квадратных метрах и 30 квадратных метров потолка, который поплавился от нагрева. Ликвидировали пожар буквально через 8 минут, но, к сожалению, пожилые жильцы к тому времени погибли. В СУ СК по Воронежской области рассказали, что погибшему мужчине был 81 год, его жене — 82 года. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Выдвинута версия о неосторожном обращении с огнем при курении.

«Следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы событий и иные лица, будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские с целью установления точной причины смерти погибших и пожарно-техническая для выяснения причины возникновения пожара, выполнены иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в региональном СК.

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